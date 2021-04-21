Джакарта, , 08:47 — REGNUM Официальные лица посольства Южной Кореи в Индонезии объявили, что посол сдал тест на COVID-19 и получил 20 апреля положительный результат, сообщает CNN Indonesia.

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После обнародования результатов все сотрудники посольства Южной Кореи и представители страны в секретариате Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Джакарте немедленно прошли тест на COVID-19.

Посольство Южной Кореи в Джакарте приостановит работу своего офиса до 22 апреля 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Индонезии вручил верительные грамоты королю Таиланда.

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