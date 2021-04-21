Москва, , 08:48 — REGNUM Сотрудники лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами за последние сутки ликвидировали на территории России 111 лесных пожаров на общей площади 3543 га. Об этом 21 апреля сообщает ФБУ «Авиалесоохрана».

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 20.04.2021 в России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 111 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 3543 га», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что пожары были ликвидированы на территории Амурской, Вологодской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Владимирской, Оренбургской, Нижегородской, Пензенской, Самарской, Ульяновской, Иркутской, Курганской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей, в Удмуртской и Чувашской республиках, в Приморском, Хабаровском, Красноярском и Забайкальском краях, в республиках Бурятия, Тува и Башкирия, а также в Еврейской автономной области.

Также сообщается, что в настоящее время в России насчитывается 48 лесных пожаров на общей площади 3358 га, на которых ведутся работы по их активному тушению.

Кроме этого, указывается, что к тушению лесных пожаров привлечено 2227 человек, 570 единиц техники и пять воздушных судов. В авиационном мониторинге задействовано 25 воздушных судов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате сильного ветра и сухой погоды ситуация с природными пожарами в Приморском крае за сутки резко осложнилась.