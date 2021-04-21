Южно-Сахалинск, 21 апреля 2021, 08:46 — REGNUM На Сахалине возбужденно уголовное дело по факту безвестного отсутствия 11-летнего Ильи Ким, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР.
Читайте также: На Сахалине пропал пятиклассник
В следственном управлении для координации поисков создан штаб. Ребёнка разыскивают следователи, полицейские и волонтёры поисково-спасательного отряда «Сова».
Помимо опроса свидетелей правоохранители просматривают записи с камер видеонаблюдения для установления местонахождения пятиклассника.
Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине два дня назад, 19 апреля, пропал 11-летний Илья Ким. Известно, что ребёнок ушёл из дома вечером 19 апреля. До сих пор его местонахождение не известно. У пропавшего имеется родинка на правой щеке. Он не выговаривает букву «р». Пятиклассник был одет в темно-синюю куртку, черные кроссовки и черную спортивную шапку.