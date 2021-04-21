Ростов-на-Дону, , 08:45 — REGNUM В Ростовской области задержаны ещё двое фигурантов уголовного дела о поджоге автомобиля судьи. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

По делу задержаны четверо. Это предполагаемый организатор поджога — ранее судимый 26-летний житель Каменска-Шахтинского, и 20-летний исполнитель преступления. Им предъявлено обвинение. Также задержаны двое предполагаемых пособников — жители Каменска-Шахтинского.

ИА REGNUM сообщало, что автомобиль судьи сгорел в ночь на 19 января 2021 года на одной из автостоянок Каменска-Шахтинского. Следователи установили, что мотивом преступления стала месть за ранее вынесенный судьёй приговор.

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