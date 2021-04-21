Ташкент, , 08:44 — REGNUM Ученые Узбекистана и Китая доказали исключительную эффективность препарата «Рутан» против COVID-19, сообщили в пресс-службе узбекистанской академии наук.

Противовирусный препарат на основе растения Rhus coriaria Totum (сумах) разработан в институте биоорганической химии академии наук Узбекистана.

«Рутан является единственным эффективным лекарством против вируса SARS-CoV-2, обладающим антиоксидантными и антигипоксическими свойствами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что препарат подавляет ферментные системы SARS-COV-2 и предотвращает развитие «цитокинового шторма». На основе клинических испытаний препарат «Рутан» разрешен для лечения пациентов с коронавирусом средней степени тяжести.

В академии наук добавили, что стоимость курса лечения составляет около 100 тыс. сумов ($9,5). Медики также рекомендуют принимать препарат при первых признаках недомогания.