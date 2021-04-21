Санрайз, США, 21 апреля 2021, 08:44 — REGNUM «Флорида Пантерз» одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1.
В составе «Флориды» дубль оформил нападающий Сэм Беннетт. Ещё по шайбе забросили Александр Барков, Райан Ломберг и Джонатан Юбердо. Российский форвард Никита Гусев отдал одну результативную передачу.
В составе «Коламбуса» точным броском отметился нападающий Джек Рослович.
В настоящее время «Флорида» занимает второе место в Центральном дивизионе, на счету команды 65 очков. «Коламбус» идёт на восьмом месте с 39 очками.
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