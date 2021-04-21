Варшава, , 08:42 — REGNUM В Европейском союзе используют двойные стандарты по отношению к странам-членам, а Польшу и вовсе считают «страной второго сорта». Об этом заявил заместитель министра юстиции Польши Себастьян Калета в эфире Polskie Radio 24.

Поводом для такого высказывания стало решение Суда Евросоюза по поводу судебной реформы на Мальте. В этой стране, входящей в состав ЕС, премьер-министра наделили полномочиями назначать судей.

Верховный суд Мальты по этому поводу обратился в Суд ЕС с просьбой рассмотреть, не противоречит ли данная норма европейским стандартам независимости судей от исполнительной власти. В Европейском суде заявили, что данная норма соответствует стандартам ЕС.

В то же время 2 марта Суд Евросоюза признал незаконной схожую судебную реформу в Польше. По ее итогам, соискатели на должность судей Верховного суда республики также назначаются правительством, при этом лишены возможности оспаривать его решения. Это, по мнению судей, является нарушением европейских норм, касающихся защиты независимости судебной системы.

«Мы в очередной раз видим, как в Евросоюзе по-разному относятся к странам-членам. Кому-то можно устанавливать правила в своей судебной системе, а кому-то нельзя. Двойные стандарты. После этого становится понятно, что Польша там в статусе страны второго сорта», — отметил он.