Москва, , 08:41 — REGNUM Роспотребнадзор за 2020 год изъял из торгового оборота и уничтожил 41 тонну некачественной рыбы и морепродуктов (за 2019 год — 230 тонн). сообщили в пресс-службе ведомства.

За по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим, показателям и на радиоактивные вещества было исследовано около 55 тыс. проб рыбной продукции.

В ходе исследований выяснилось, что по микробиологическим показателям не соответствовали санитарно-эпидемиологическим нормам 5,64% проб рыбы и морепродуктов, по паразитологическим показателям — 0,81% проб, по физико-химическим — 3,76% проб.

Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор за 2020 год изъял из торгового оборота и уничтожил 71 тонну некачественного мяса и мясной продукции.

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