Сухум, , 08:43 — REGNUM 63 новых случая заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение 20 апреля. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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«Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 323 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 63 из них», — сообщили в штабе.

Всего, согласно официальным данным, в медучреждениях республики разместили 96 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 21 человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 14 065 носителей SARS-CoV-2. Из них 13 350 победили инфекцию. Всего в стране скончались 220 пациентов с диагнозом COVID-19.

В течение 19 апреля в Абхазии выявили 78 носителей SARS-CoV-2 в результате 340 исследований.

Стоит отметить, что в Абхазии в последнее время ухудшается эпидемиологическая обстановка. В республике действуют карантинные ограничение: запрещены массовые собрания, в которых участвует более десяти человек, а также приостановлена работа спортивных кружков и секций, салонов красоты и развлекательных заведений.

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