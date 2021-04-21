Вашингтон, , 08:49 — REGNUM Сторонники движения Black Lives Matter («Жизни чёрных важны») прошли шествием по улицам Нью-Йорка. Акция прошла после вынесения приговора экс-полицейскому Дереку Шовину за убийство негра Джорджа Флойда, сообщает NY Daily News.

Так, около 500 человек собрались в районе Юнион-сквер, толпа из сотен людей прошла по проезжей части в Бруклине. Примерно 200 человек, в основном молодёжь, собрались на Таймс-сквер.

Полицейские, отмечает издание, не вмешивались в процесс, а только сопровождали манифестантов. Активисты скандировали «Власть народу!» и призывали к реформе полицейской системы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее городской суд присяжных Миннеаполиса (штат Миннесота) вынес вердикт по резонансному делу. Экс-полицейского Шовина признали виновным в непредумышленном убийстве чернокожего Джорджа Флойда в мае 2020 года. Шовину грозит до 40 лет тюрьмы, приговор ему вынесут через восемь недель.

Читайте также: Байден назвал справедливым вердикт по делу о гибели чернокожего Флойда