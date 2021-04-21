Москва, , 08:39 — REGNUM Профсоюзы, которые занимаются политикой в России и получают иностранное финансирование, должны быть ликвидированы. С таким предложением выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

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В письме на имя генерального прокурора РФ Игоря Краснова, на которое ссылается RT, он указывает, что по закону профсоюз создаётся для защиты социально-трудовых прав и интересов граждан, но некоторые учредители подобных организаций используют их в политических целях.

В качестве примера политолог привёл межрегиональный профсоюз «Альянс врачей» (признан в России НКО — иностранным агентом).

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«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения новой законодательной нормы, в соответствии с которой профсоюзная организация будет подлежать ликвидации как юридическое лицо в случае ведения политической деятельности и получения финансирования из иностранных источников», — отмечено в обращении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с предложением лишать регистрации некоммерческие организации, выполняющие функции иноагентов, за организацию несанкционированных акций.

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