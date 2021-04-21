Орск, Оренбургская область, , 08:39 — REGNUM В Орске Оренбургской области завершилось расследование резонансного дела об убийстве в 2019 году заместителя директора по реализации услуг Орского производственного объединения филиала ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» — «ОренбургЭнерго» Дмитрия Ш. Материалы переданы в прокуратуру для обвинительного заключения, сообщает СУ СКР по региону.

В убийстве обвиняются трое орчан. В зависимости от роли каждого им инкриминируют организацию и руководство исполнением убийства по найму, грабеж, вымогательство, незаконный оборот оружия, похищение человека. Причиной преступления стала принципиальная позиция Дмитрия Ш. к нарушителям. Он выявлял безучетный расход электроэнергии и пресекал эти факты.

Так, компания заказчика в 2018 году была наказана на 329 тыс. рублей, сам заказчик дома также грешил безучетным пользованием электроэнергии, за что поплатился 110 тыс. рублями. Мужчина для исполнения убийства нанял своего 32-летнего родственника, пообещав долю в своем бизнесе — автосервисе и автостоянке.

Утром 4 марта 2019 года киллер в подъезде жилого дома по улице Короленко в Орске дождался выхода Дмитрия Ш. на работу из квартиры и произвел в него из обреза охотничьего ружья с близкой дистанции два целенаправленных выстрела, патронами 16 калибра, снаряженными картечью. Перезарядив оружие, преступник произвел с близкой дистанции еще один целенаправленный выстрел и скрылся с места происшествия

В рамках расследования дела вскрылась причастность мужчин при соучастии с 41-летнием орчанином к вымогательству денег (450 тыс. рублей) у местного предпринимателя. При этом бизнесмен был похищен, для угрозы применялось оружие. Имущество предпринимателя похитили.

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