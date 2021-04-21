Горно-Алтайск, , 08:39 — REGNUM Экологи выявили новый очаг обитания снежного барса на территории Республики Алтай. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, пять особей ирбиса зафиксировали автоматические камеры на Южно-Чуйском хребте.

В их числе были самка с двумя котятами и два одиночных зверя, пол которых определить пока не удалось. По словам старшего координатора проектов представительства WWF в Алтае-Саянcком экорегоне Александра Карнаухова, камеры были установлены местными жителям, помогающим учёным.

«Специалисты предполагают, что один из снежных барсов — это доминантный самец, зверя часто фиксировали автоматические камеры в этом году, что значит — зверь активен, часто перемещается, скорее всего, ищет пару», — отметили в правительстве.

Между тем, ранее Южно-Чуйский хребет протяжённостью более 100 км не считался важным очагом обитания снежного барса. В 2018 году на камеры было зафиксировано три животных.

Напомним, на днях в Кош-Агачском районе Республики Алтай впервые был подтверждён факт нападения снежного барса на домашний скот. Как сообщало ИА REGNUM, рядом с останками задранной овцы найдены следы ирбиса.

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