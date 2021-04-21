Нижний Тагил, Свердловская область, , 08:38 — REGNUM В Нижнем Тагиле Свердловской области спасли двоих рыбаков, которые оказались на пруду. Инцидент произошёл 20 апреля в акватории Нижнетагильского городского пруда, сообщает областное управление МЧС.

Известно, что один из граждан провалился в воду. Его товарищ помог ему вылезти на лёд, но путь к берегу уже был отрезан. Со всех сторон лёд начал трескаться. Людям угрожала смерть.

Спасатели смогли вытащить их на берег. От помощи медиков рыбаки отказались.