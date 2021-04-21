Дамаск, 21 апреля, 2021, 08:37 — ИА Регнум. Боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили 44 обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии. Об этом 21 апреля заявил заместитель начальника российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Александр Карпов.

Freedom House Сирийские боевики

«В идлибской зоне деэскалации зафиксировано 44 обстрела со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — сказал Карпов на брифинге.

По его словам, из них в провинции Идлиб — 28 обстрелов, в провинции Латакия — 12 обстрелов, в провинции Алеппо — два обстрела, в провинции Хама — два обстрела.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель начальника Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Карпов заявил, что в тренировочных лагерях боевиков на неподконтрольных сирийским властям территориях, в том числе в зоне Эт-Танф, контролируемой военными США, идет подготовка групп, предназначенных для нападений и терактов, приуроченных к выборам президента Сирии.

Читайте также: Российские военные впервые доставили помощь сёлам вдоль трассы М-4 в Сирии