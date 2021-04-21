Буэнос-Айрес, , 08:38 — REGNUM За истекшие сутки в Аргентине было выявлено свыше 29,1 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 21 апреля сообщает минздрав страны.

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По информации министерства, за последние 24 часа в стране выявили 29 145 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 2 743 620.

Также сообщается, что за этот же период в Аргентине от COVID-19 скончались 316 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 59 792.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 6 510 615 человек прошли вакцинацию от нового заболевания, из которых 821 214 получили две дозы препарата от COVID-19.

Отметим, днем ранее в Аргентине за сутки был выявлен 20 461 новый заразившийся коронавирусной инфекцией.