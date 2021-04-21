Барнаул, , 08:36 — REGNUM В Барнауле проведут дополнительное обследование аварийных домов. Такое решение принято 20 апреля, в ходе внеочередного заседания городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, сообщает телеграм-канал горской мэрии.

Обследованию подлежат строения, расположенные: по ул. Промышленная, 2, ул. Советской Армии, 160, 164, ул. Петра Сухова, 16, 36, 38,50, ул. Западная 1-я, 45, ул. Тимуровская, 32, 44, ул. Цеховая, 14а. Администрациям Ленинского, Октябрьского и Центрального районов дано поручение ввести режим повышенной готовности в границах придомовых территорий по обозначенным адресам.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля 2021 года властям Барнаула пришлось срочно выселять жителей сразу из двух аварийных объектов, признанных таковыми ещё в 2013 и 2019 годах. В ночь на 6 апреля стали рушиться несущие конструкции жилого строения по ул. 1-я Западная, 51, людям пришлось выпрыгивать из окон.

Не успел СКР возбудить уголовное дело по статье «Халатность», как в столице региона вновь произошло обрушение: рассыпалась кирпичная кладка наружной стены жилого дома по ул. Советской Армии, 54. По итогам обследования строение признано непригодным для проживания, предстоит расселить порядка 60 человек.

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