Богота, , 08:35 — REGNUM За последние 24 часа в Колумбии было выявлено почти 17 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 21 апреля сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в соцсети в Twitter.

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По данным ведомства, за минувшие сутки в стране выявили 16 965 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 2 64 101.

Также указывается, что за этот же период в Колумбии от COVID-19 скончались 429 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов выросло до 69 177.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 2 505 738 человек вылечились от нового заболевания.

Отметим, днем ранее в Колумбии за сутки было выявлено 14 189 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.