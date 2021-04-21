Каменск-Шахтинский, Ростовская область, , 08:32 — REGNUM В Ростовской области при попытке сбыта наркотиков задержан подросток. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Как полагают следователи, 12 апреля 17-летний житель Каменска-Шахтинского через интернет узнал от неустановленного лица о нахождении тайника с наркотиками. Подросток забрал запрещённые вещества для последующего сбыта. Юноша был задержан с поличным на местном автовокзале. По месту жительства подростка в ходе обыска были обнаружены и изъяты наркотики, подготовленные к продаже.

Каменчанин арестован, в его отношении возбуждено уголовное дело.