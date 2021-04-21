Самара, , 08:35 — REGNUM Более 30 пациентов в текущем году доставили вертолетом службы санавиации в медицинские учреждения Самарской области. Об этом 21 апреля сообщает пресс-служба областного правительства.

Сообщается, что в апреле текущего года спецвертолет совершил семь вылетов, в результате в медицинские организации Тольятти и Самары были доставлены восемь пациентов.

Всего в текущем году вертолет службы санавиации, совершив 29 вылетов, доставил из дальних районов региона 31 пациента в медучреждения Тольятти и Самары.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что воздушный транспорт поступил в распоряжение медицинских работников региона в прошлом году в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение».