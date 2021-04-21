Бангкок, , 08:29 — REGNUM Посол Индонезии в Таиланде Рахмат Будиман вручил верительные грамоты королю Таиланда Маха Вачиралонгкорну, сообщает Sindonews.

Вручение верительных грамот в Королевском дворце прошло в теплой и торжественной атмосфере при соблюдении санитарных протоколов.

Посол Индонезии передал теплые слова приветствия от президента Индонезии Джоко Видодо и пожелал славы, безопасности и здоровья королю, его семье и народу Таиланда.

Посол Индонезии выразил свою приверженность расширению двустороннего сотрудничества в экономическом секторе, особенно в области торговли и инвестиций.

Рахмат Будиман выступил за поддержание мира и стабильности в регионе, обеспечение взаимной поддержки на различных региональных и глобальных форумах.

Помимо посла Индонезии, верительные грамоты вручили посол Египта, посол Филиппин, посол Франции, посол Бангладеш и посол Португалии.