Бангкок, 21 апреля 2021, 08:29 — REGNUM Посол Индонезии в Таиланде Рахмат Будиман вручил верительные грамоты королю Таиланда Маха Вачиралонгкорну, сообщает Sindonews.
Вручение верительных грамот в Королевском дворце прошло в теплой и торжественной атмосфере при соблюдении санитарных протоколов.
Посол Индонезии передал теплые слова приветствия от президента Индонезии Джоко Видодо и пожелал славы, безопасности и здоровья королю, его семье и народу Таиланда.
Посол Индонезии выразил свою приверженность расширению двустороннего сотрудничества в экономическом секторе, особенно в области торговли и инвестиций.
Рахмат Будиман выступил за поддержание мира и стабильности в регионе, обеспечение взаимной поддержки на различных региональных и глобальных форумах.
Помимо посла Индонезии, верительные грамоты вручили посол Египта, посол Филиппин, посол Франции, посол Бангладеш и посол Португалии.