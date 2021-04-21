Пекин, , 08:33 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин будет принимать участие в саммите по вопросам изменения климата и выступит на нем с важной речью. Об этом 21 апреля сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, ее слова приводит пресс-служба китайского внешнеполитического ведомства.

«По приглашению президента США (Джо) Байдена председатель КНР Си Цзиньпин 22 апреля по видеосвязи примет участие в саммите по климату и выступит с важной речью», — говорится в сообщении.

Ранее газета The New York Times (NYT) сообщила, что президент США Джо Байден в преддверии намеченного на 22−23 апреля климатического онлайн-саммита объявит о планах к 2030 году сократить почти в два раза американские выбросы парниковых газов в атмосферу.