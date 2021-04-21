Черкесск, , 08:29 — REGNUM В Карачаево-Черкесии неизвестный с ножом напал на помощника прокурора. Убийство удалось предотвратить, сотрудник прокуратуры получил незначительные повреждения, сообщили 21 апреля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Инцидент произошел вечером 19 апреля в помещении одного из магазинов в городе Черкесске. Помощник прокурора Хабезского района Арсен Ч. совершал покупки, стоя у прилавка, в это время в магазин «Оазис» зашел мужчина. Увидев сотрудника прокуратуры, он с ножом набросился на него сзади, пытаясь перерезать горло.

Однако довести свой умысел до конца он не смог, так как прокурорский работник оказал ему сопротивление, на помощь подоспели и находившиеся в магазине люди. Злоумышленник был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное следствие.

Причиной совершения преступления, по предварительным данным, являлась месть по отношению к помощнику прокурора. Нападавший якобы хотел отомстить за то, что тот участвовал в рассмотрении уголовного дела его брата в суде.

Согласно статье УК РФ за совершенное преступление нападавшему на сотрудника прокуратуры грозит от 12 до 20 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы либо смертная казнь.