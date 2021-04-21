Шебалинский район, Алтай, , 08:28 — REGNUM В Шебалинском районе Республики Алтай завершено расследование уголовного дела в отношении 66-летнего местного жителя по обвинению с получении взятки. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

По данным следствия, в апреле 2019 года 66-летний мужчина, занимая должность инженера по охране и защите леса «Шебалинского лесничества», выявил нарушения при проверке деляны одного из местных жителей. Однако вместо назначения штрафа он предложил нарушителю построить баню на участке своей родственницы. Баня впоследствии была построена.

Однако преступление было выявлено совместными усилиями сотрудников СКР и МВД по региону. Сумму взятки, полученной в виде незаконного оказания услуг оценили в 35 тыс. рублей.

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