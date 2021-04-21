Москва, 21 апреля 2021, 08:28 — REGNUM В Москве Музей Победы на Поклонной горе подготовил историко-образовательный проект для школьников «Подвиг народа», посвященный Великой Отечественной войне, сообщается на портале градоначальника.
Образовательный квест пройдет в масштабных трехмерных диорамах, а историческиеми декорациями. Мультимедийные комплексы позволят школьникам погрузиться в события Великой Отечественной войны.
Разработаны сюжетные линии о событиях войны по разным возрастным группам школьников. Команды поучаствуют в защите Брестской крепости, взятии Рейхстага и т. д. Победители квестов получат награды и от Музея Победы.
Как сообщало ИА REGNUM, Главархив опубликовал имена всех тружеников тыла, награжденных медалью «За оборону Москвы».
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