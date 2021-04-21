Сеул, , 08:27 — REGNUM Компания KIA провела премьеру в Южной Корее рестайлингового седана K3, известного в России под названием Cerato. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В Южной Корее модель оснащается в трех версиях 1,6-литровым «атмосферником», а в комплектации GT идёт с турбированным мотором объемом 1,6 л. Пока не сообщается, когда новинка появится на других рынках.

У обновленного KIA Cerato появилась новая решётка радиатора, которая визуально объединена с фарами. Кроме того, спереди и сзади седана находится новый логотип KIA.

В салоне новинки установлен 10,25-дюймовый экран мультимедиа вместо прежнего 8-дюймового дисплея. При этом «приборка» также получила экран на 10,25 дюймов.

Кузов обновленного Cerato получил новый оттенок, который напоминает цвет морской волны. В салоне также обновлена палитра. Теперь KIA Cerato доступен с ярко-оранжевый цветом салона.

Ранее компания KIA представила в Индонезии семиместный кроссовер Sonet, который получил три ряда кресел.

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