Прага, , 08:26 — REGNUM Правительство Чехии должно потребовать от России выплаты компенсации за ущерб после взрыва на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. С таким призывом к местным властям выступили депутаты нижней палаты парламента страны. Об этом сообщает портал Parlamentni Listy.

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«Давайте спросим российскую сторону, хотя это, может быть, и бесполезная попытка, но она абсолютно необходима, чтобы была однозначная компенсация […] для тех, кто получил материальный ущерб, в том числе и для чешского государства», — заявила в ходе выступления депутат Маркета Пекарова Адамова.

Кроме того, прозвучало предложение о необходимости дальнейшего усиления санкций против России.

«На уровне Европейского союза мы также должны начать переговоры о дальнейшем усилении санкций против Российской Федерации, потому что нынешних санкций явно достаточно. Россия способна на дальнейшие агрессивные шаги, — подчеркнула парламентарий. — Мы наблюдаем это не только в Чехии».

Также депутаты потребовали от правительства еще больше сократить численность российских дипломатов, чтобы «наконец, получить равное представительство в посольствах» двух стран.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что взрыв склада с боеприпасами в чешском Врбетице, который произошёл в 2014 году, не является актом государственного терроризма со стороны России. По его словам, взрыв осуществили якобы агенты ГРУ.

17 апреля первый вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек объявил о высылке из Чехии 18 российских дипломатов. По его словам, их подозревают в работе на спецслужбы.