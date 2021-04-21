Москва, 21 апреля 2021, 08:25 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский неслучайно выступил с обращением 20 апреля, заявил телеведущий Владимир Соловьёв в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встретиться «любой точке украинского Донбасса», в своем видеообращении, вышедшем в день рождения покровителя идейных бандеровских предшественников и официальных героев современной украинской власти — Адольфа Гитлера 20 апреля. Свое выступление Зеленский закончил нацистским приветствием.