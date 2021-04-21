Москва, 21 апреля, 2021, 08:25 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский неслучайно выступил с обращением 20 апреля, заявил телеведущий Владимир Соловьёв в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вождь

«Он посмел сказать сначала о «несчастных стариках, которые освобождали…» [землю от нацистов], чтобы повторить лозунг нацистских коллаборантов. И после этого он думает, что с ним кто-то будет говорить? 20 апреля. Неслучайная дата. Наверное, Бандера с Шухевичем в этот день торжествовали вместе со всем «воинством света», отмечая день рождения абсолютной мерзости и подлости — Гитлера. И в этот день Зеленский решил «Слава Украине» сказать? Еврей Зеленский?» — заявил Соловьёв.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встретиться «любой точке украинского Донбасса», в своем видеообращении, вышедшем в день рождения покровителя идейных бандеровских предшественников и официальных героев современной украинской власти — Адольфа Гитлера 20 апреля. Свое выступление Зеленский закончил нацистским приветствием.