Киев, , 08:26 — REGNUM Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, ставший главой комитета по реформам на Украине, пообещал вернуться в Грузию перед выборами в органы самоуправления, которые должны состоятся в октябре. Об этом он сообщил 20 апреля на своей странице в соцсети Facebook.

Саакашвили отметил что, согласно подписанному соглашению между представителями властей Грузии и оппозиции, если правящая партия «Грузинская мечта» на этих выборах наберет менее 43%, то назначит в 2022 году досрочные выборы в парламент. По мнению экс-президента, это будет референдумом о доверии граждан страны действующей власти.

«Я обязательно приеду в Грузию до осеннего референдума. Это мое обещание грузинскому народу. Я хочу, чтобы наши сторонники подготовились к этому, потому что я пойду на риск, но я пойду с вами, чтобы победить», — заявил Саакашвили.

Напомним, Саакашвили лишили грузинского гражданства, кроме того, на родине его заочно осудили по ряду уголовных дел. Тем не менее в Грузии продолжает действовать его партия — «Единое национальное движение», которая является самой крупной оппозиционной партией в стране.

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