Нур-Султан, , 08:23 — REGNUM По итогам первого квартала 2021 года число нарушений конституционных прав граждан в Казахстане сократилось на 33%. Об этом 21 апреля заявил генеральный прокурор республики Гизат Нурдаулетов, сообщили в пресс-службе главы государства.

21 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял генпрокурора с отчетом о состоянии законности и правопорядка в республике. Нурдаулетов отметил, что с начала года защищены права 22 тыс. предпринимателей и отменено 357 незаконных проверок бизнеса.

Напомним, 20 апреля министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев заявил, что уровень преступности в республике в первом квартале 2021 года сократился на 13%.

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