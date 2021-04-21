Владивосток, , 08:24 — REGNUM В результате сильного ветра и сухой погоды ситуация с природными пожарами в Приморском крае за сутки резко осложнилась. Об этом 21 апреля сообщает пресс-служба регионального правительства.

«В минувшие сутки, 20 апреля, на территории Приморского края зафиксировано 38 лесных и природных пожаров на общей площади более 4000 гектаров и 166 термических аномалий. Несколько пожаров по состоянию на 7:00 21 апреля продолжали действовать», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что по состоянию на 19 апреля площадь природных пожаров составляла не более 400 га. Кроме того, подчеркивается, что такой резкий рост связан «с сухой и ветреной погодой, установившейся во многих районах края».

«Напоминаем, что причиной большинства возгораний является человеческий фактор — безответственное обращение с огнем и умышленные поджоги», — также говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля в Акушинском районе в Дагестане возник лесной пожар на площади до 500 кв. м.