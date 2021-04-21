Газа, Палестина, , 08:22 — REGNUM В секторе Газа вводят комендантский час в ночное время из-за ситуации с коронавирусом, сообщил представитель МВД региона Ияд аль-Бозом.

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«Было решено ввести полный комендантский час в ночное время на ежедневной основе», — сказал он.

По его словам, решение вступает в силу 22 апреля и будет действовать в течение недели с 20:00 до 05:00.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество выявленных в мире новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю возросло на 5 235 922, что стало самым большим числом за все время пандемии.

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