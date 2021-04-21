Вашингтон, 21 апреля 2021, 08:20 — REGNUM Гражданам США следует воздержаться от поездок на Украину из-за высокого уровня заболеваемости COVID-19 в этой стране, сказано в сообщении, опубликованном 20 апреля на сайте Госдепа.
Госдеп США также не рекомендует американцам посещать Крым и Донбасс, особенно регионы, не подконтрольные Киеву.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей страны быть рассудительными во время празднования Пасхи и учитывать ситуацию с пандемией.
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