Кызыл, , 08:18 — REGNUM Врио главы Тувы Владислав Ховалыг обратится к гендиректору ПАО «Газпром» Алексею Миллеру и министру энергетики России Николаю Шульгинову с предложением включить республику в перечень субъектов по газификации. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Накануне перспективы газификации он обсудил с руководителем компании ООО «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым.

«На сегодня мы не подключены к единой системе газоснабжения России, у нас нет развитой системы газопроводов, поэтому важно обсуждать и продвигать разные варианты: поставка сетевого или сжиженного природного газа», — отметил глава.

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