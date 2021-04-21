Подгорица, , 08:31 — REGNUM Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на встрече по видеосвязи с премьер-министром Черногории Здравко Кривокапичем 20 апреля объявила, что 42 тысячи доз вакцины от COVID-19, финансируемые Европейским союзом, поступят в Черногорию с мая по конец августа. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страхи и надежды третьей волны — все новости»

«Мы поддерживаем наших партнеров на Западных Балканах, как я отметила в беседе с премьер-министром Черногории», — подчеркнула фон дер Ляйен.

Представители делегации ЕС в Черногории сообщили, что ЕС и Австрия 20 апреля объявили о заключении соглашения о поставке вакцины от COVID-19 в страны Западных Балкан.

«Eврокомиссия финансирует доставку 651 000 доз вакцины BioNTech / Pfizer, которые будут распределены при поддержке Австрии. Первая поставка партнерам в регионе ожидается в мае, а регулярные поставки продолжатся до августа», — указала фон дер Ляйен.