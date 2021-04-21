Мехико, , 08:19 — REGNUM На сегодняшний день на территории Мексики в ходе прививочной кампании от COVID-19 вакцинацию прошли свыше 4,11 млн человек. Об этом 21 апреля сообщил на пресс-конференции директор эпидемиологии мексиканского минздрава Хосе Луис Аломиа.

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«На сегодняшний день 4 111 121 человек получил полную схему вакцин… поэтому им уже не грозит тяжёлая форма болезни и госпитализация», — сказал он.

Также, по словам Аломиа, жителям стране в общей сложности введено 14,5 млн доз разных вакцин от COVID-19. При этом он утончил, что в числе полностью прошедших вакцинацию 3,3 млн — это люди пожилого возраста и еще 790 тыс. — врачи.

Отметим, по данным американского университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире, на сегодняшний день в Мексике выявили в общей сложности свыше 2,311 млн подтвержденных случаев заражения коронавирусом.