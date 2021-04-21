Вашингтон, , 08:13 — REGNUM «Изоляционистской и протекционистской» назвал Республиканскую партию США бывший американский президент-республиканец Джордж Буш — младший 20 апреля в интервью телеканалу NBC.

Кроме того, по мнению экс-главы государства, эту политическую структуру он также охарактеризовал как «нативистскую» (выступающую за привилегии уроженцам страны по отношению к приезжим или иммигрантам).

Политик считает, что Республиканская партия все чаще стремится к критическим заявлениями в адрес иммигрантов. Он также выразил сожаление из-за того, что политические силы в США пытаются «испугать людей иммиграцией». Буш — младший полагает, что такой подход является неправильным.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля телеканал BBC передал информацию о том, что количество детей, пытающихся нелегально пересечь американо-мексиканскую границу, выросло в девять раз с начала 2021 года.

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