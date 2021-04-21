Барнаул, , 08:13 — REGNUM По итогам первого квартала 2021 года на территории Алтайского края было построено 2289 новых квартир общей площадью 165,2 тыс. кв. метров, что на 1,1% меньше января-марта 2020 года. Такие данные приводит территориальное управление государственной статистики.

Также известно, что индивидуальными застройщиками за счет собственных и заемных средств построено и введено в действие 81,7 тыс. кв. метров жилых домов, что составляет 49,5% от общего ввода по краю и на 27,1% больше уровня соответствующего периода прошлого года. По сравнению с январем-мартом 2020 года ввод жилья увеличен в 23 муниципальных районах и 5 городских округах края.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе-феврале 2021 года на территории Алтайского края предприятиями, организациями и индивидуальными застройщиками построена 741 новая квартира общей площадью 76,9 тыс. кв. метров, что на 35,9% меньше января-февраля 2020 года.

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