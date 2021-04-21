Сеул, , 08:14 — REGNUM В период с 1 по 20 апреля экспорт товаров из Южной Кореи вырос на 45,4% в годовом исчислении, до $30,99 млрд. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Таможенной службы страны.

Согласно опубликованным данным, среднесуточный экспорт из Южной Кореи также увеличился на 36%. Экспорт нефтепродуктов вырос на 81,6%, автозапчастей — на 81,6%, устройств беспроводной связи — на 68%, легковых автомобилей — на 54,9%, полупроводников — на 38,2%.

Поставки во Вьетнам выросли на 63,8%, в ЕС — на 63%, в США — на 39,4%, в Китай — на 35,8%, в Японию — на 21,3%, однако поставки в страны Ближнего Востока, напротив, сократились на 3,2%.

Импорт товаров в Южную Корею с 1 по 20 апреля составил $33,01 млрд, что на 31,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Импорт нефтепродуктов вырос на 126,2%, сырой нефти — на 80,2%, полупроводников — на 17,3%, высокоточного оборудования — на 16,7%, однако импорт газа, напротив, сократился на 7,5%.

Поставки из стран Ближнего Востока выросли на 54,4%, из Австралии — на 45,5%, из США — на 32,9%, из Вьетнама — на 31,8%, из Японии — на 24,1%, из ЕС — на 23,7%, из Китая — на 17,3%.