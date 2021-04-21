Москва, , 08:11 — REGNUM Министерство энергетики России не рассматривает инициативы по вводу прогрессивной шкалы энерготарифов, заявил 21 апреля глава ведомства Николай Шульгинов.

«Инициативы по вводу прогрессивной шкалы тарифов на электроэнергию в ведомстве не рассматриваются», — цитирует его пресс-служба Минэнерго.

Напомним, ранее «Известия» сообщили, что в Союзе потребителей России предложили перейти на обязательную прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию для населения.

По замыслу инициаторов, гражданам предложили оплачивать установленную норму потребления электроэнергии по одному тарифу, а в случае его превышения — по более высокому.

Читайте также: В России предложили ввести прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию