Улан-Удэ, 21 апреля, 2021, 08:11 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить к награде 12-летнего мальчика, защитившего деда от пьяных в Бурятии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

Цитата из к/ф «Сказка о Мальчише-Кибальчише». реж Евгений Шерстобитов. 1964. СССР Мальчиш-Кибальчиш

По данным следствия, четверо мужчин и женщин, злоупотреблявших спиртным, регулярно просили у пожилого улан-удэнца деньги на выпивку. Приехавший к нему в гости внук потребовал от пьяной компании отстать от деда. На следующий день те поймали мальчика в подъезде, избили и ограбили.

Уголовное дело возбуждено по статье за разбойное нападение. Подозреваемые были задержаны и заключены под стражу.