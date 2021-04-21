Самара, , 08:12 — REGNUM Между Самарой и Минском могут восстановить прямое авиационное сообщение. Об этом 20 апреля сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

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Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен в Самаре на встрече главы Самарской области Дмитрия Азарова с чрезвычайным и полномочным послом Белоруссии в России Владимиром Семашко.

«Несмотря на существующие ограничения, считаю важным обсудить возможность прямого авиационного сообщении между Самарой и Минском. Опыт такой был, думаю, что сейчас самое время авиасообщение восстановить. Рассчитываю, что это придаст дополнительный импульс развитию туризма», — передает слова Азарова пресс-служба областного правительства.

Отмечается, что данное предложение Семашко поддержал, подчеркнув, что в настоящее время тенденция восстановления транспортного сообщения между Россией и Белоруссией отмечаются и на федеральном уровне.

«Это правильно. Воздушный мост был ранее: три раза в неделю самолеты летали в Самару и Минск. В период пандемии этот мост был «разрушен», сейчас есть основания к его восстановлению, тем более, что мы стремимся к увеличению наших партнерских отношений. Много предпосылок существует к тому, что он в ближайшее время будет восстановлен», — передает слова посла пресс-служба правительства региона.

Сообщается, что глава Самарской области также пригласил Владимира Семашко принять участие в Параде Памяти, который ежегодно проходит в Самаре 7 ноября. Он подчеркнул, что в этом параде принимают участие и иностранные делегации.

«Конечно, мы будем рады нашим друзьям из Республики Беларусь», — заявил Азаров.

Отмечается, что это предложение было принято послом, который подчеркнул, что для белорусского народа Победа в Великой Отечественной войне является священной. Священными являются и все события, которые способствовали этой победе, и военный парад в Куйбышеве 7 ноября 1941, безусловно, в их числе, заявил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что пассажиропоток аэропорта Самары в 2020 году снизился до 1,7 млн человек.