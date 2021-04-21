Самара, 21 апреля 2021, 08:12 — REGNUM Между Самарой и Минском могут восстановить прямое авиационное сообщение. Об этом 20 апреля сообщает пресс-служба правительства Самарской области.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна у границ РФ, расслабляться рано»
Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен в Самаре на встрече главы Самарской области Дмитрия Азарова с чрезвычайным и полномочным послом Белоруссии в России Владимиром Семашко.
Отмечается, что данное предложение Семашко поддержал, подчеркнув, что в настоящее время тенденция восстановления транспортного сообщения между Россией и Белоруссией отмечаются и на федеральном уровне.
Сообщается, что глава Самарской области также пригласил Владимира Семашко принять участие в Параде Памяти, который ежегодно проходит в Самаре 7 ноября. Он подчеркнул, что в этом параде принимают участие и иностранные делегации.
Отмечается, что это предложение было принято послом, который подчеркнул, что для белорусского народа Победа в Великой Отечественной войне является священной. Священными являются и все события, которые способствовали этой победе, и военный парад в Куйбышеве 7 ноября 1941, безусловно, в их числе, заявил он.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что пассажиропоток аэропорта Самары в 2020 году снизился до 1,7 млн человек.