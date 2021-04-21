Загреб, , 08:11 — REGNUM Австрия планирует отправить 651 000 доз вакцины от коронавируса компании BioNTech и Pfizer в шесть стран Западных Балкан до августа 2021 года в рамках программы Европейского союза, по которой он помогает соседним странам и Африке. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik 20 апреля.

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Европейская комиссия в январе объявила о планах по созданию механизма обмена вакцинами. Австрия заявила, что будет выступать в качестве координатора механизма для стран Западных Балкан и что за первым распределением доз может последовать второе. Сербия имеет один из самых высоких показателей вакцинации от коронавируса в Европе, но четыре другие страны бывшей Югославии, которые не являются членами ЕС, наряду с Албанией, имеют низкие темпы иммунизации населения. В Боснии и Герцеговине дефицит вакцины привел к уличным протестам.

«Выдвинув эту инициативу, мы показали, что мы не оставляем регион в беде», — заявил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг.