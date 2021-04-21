Оренбург, , 08:08 — REGNUM В Оренбурге вечером 20 апреля велись поиски двух восьмилетних девочек. Школьницы ушли кататься на роликах и пропали, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

В поисковой операции были задействованы волонтёры и полиция. Ночью 21 апреля поисково-спасательный отряд «ОренСпас» сделал объявление, что девочки нашлись, они живы и здоровы.

Школьниц обнаружили на подземной парковке. Выяснилось, что, когда проезжал автомобиль, девочки пробежали на территорию подземной парковки с целью покататься на роликах. Однако ворота захлопнулись и больше не открылись. Автопарковка расположена в многоэтажном доме по ул. Терешковой, который еще полностью не заселён.

Волонтеры и полиция обнаружили девочек, услышав их крики с просьбой о помощи. Чтобы вызволить детей, пришлось звать на помощь сотрудников МЧС. Дверь оказалась закрыта на электромагнитный замок. После вскрытия двери, девочки оказались на свободе и были переданы родителям.