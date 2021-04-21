Москва, , 08:09 — REGNUM Теплая без осадков погода, при которой температура воздуха будет выше климатической нормы, вернется в столицу России 3 мая, в понедельник. Об этом 21 апреля сообщил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

«На следующей неделе, по крайней мере в первой половине недели, будет хорошая погода: погожая, температура выше нормы, без осадков», — приводит его слова ТАСС.

В то же время, синоптик подчеркнул, что ожидать рекордно высоких значений температуры воздуха пока не нужно.

«Тех температур, которые были, рекордных, их пока не видим. Про майскую погоду стоит пока забыть и ждать», — отметил Варакин.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что в среду, 21 апреля, в Москве будет облачно, небольшой дождь, по области местами умеренный. Температура воздуха — +6…+8 °C.