Нюрбург, Германия, , 08:08 — REGNUM В сети появились шпионские фотографии закамуфлированного прототипа обновленного Porsche 911 GT3 RS. Снимки с автомобилем размещены на сайте Motor1.

Прототип обновлённого Porsche 911 GT3 RS Motor1

Рестайлинговый автомобиль был замечен на гоночной трассе Нюрбургринг в Германии.

911 GT3 RS создан специально для гоночных треков. Это авто имеет большое заднее антикрыло. Сам кузов тестового автомобиля прикрыт чёрной облицовкой, мешающей разглядеть истинную форму модели.

На данный момент известно, что автопроизводитель оснастит модель комплектом больших тормозов и более жестким шасси. В качестве силового агрегата у машины будет четырёхлитровый безнаддувной двигатель мощностью более 502 л. с. (469 Нм).

Премьера спорткара ожидается в начале 2022 года.

Ранее на трассе Нюрбургринг специалисты Porsche испытали 500-сильную модель 718 Cayman GT4 RS. От стандартной модели версия RS отличается воздуховодами NACA в капоте и «жабрами» в задних крыльях.

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