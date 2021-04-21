Джакарта, , 08:05 — REGNUM Европейский союз направит средства в размере 200 000 евро в качестве помощи пострадавшим от сильных наводнений и тропического циклона «Сероя» в Индонезии, сообщает Antara.

«Этой помощью Европейский союз выразил солидарность с Индонезией в отношении большого числа жителей, пострадавших от циклона «Сероя». Европейский союз готов поддержать нуждающихся во время кризиса», — заявил посол ЕС в Индонезии Винсент Пикет.

По его словам, 150 000 евро будут выделены на удовлетворение различных потребностей 3850 семей в 36 деревнях и на нужды населения.

Помимо Индонезии, ЕС также направит 100 000 евро в Восточный Тимор для поддержки пострадавшего населения города Дили.