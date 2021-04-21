Иркутск, , 08:04 — REGNUM Уровень воды в Байкале резко понизился. По данным гидропоста в порте Байкал Слюдянского района на 20 апреля 2021 года, он составляет 455,12 м по Балтийской системе высот. За сутки уровень упал сразу на 11 см.

Как сообщает телеграм-канал morebaikal, это самый низкий минимум за последние полгода.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что уровень Байкала опустился на один сантиметр ниже критической отметки и составил 456,99 метра спасатели извещали 9 ноября 2020 года.

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