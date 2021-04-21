Улан-Удэ, , 08:03 — REGNUM Заболеваемость COVID-19 в Бурятии продолжает снижаться. За минувшие сутки здесь выявили 29 новых случаев заражения коронавирусом, что на два случая меньше, чем накануне, 20 апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Таким образом, общее число подтверждённых случаев заражения за весь период пандемии достигло 36 917. Излечились от COVID-19 к настоящему времени 35 506 человек. Скончались 827 пациентов с коронавирусом, в том числе трое за последние сутки.

В стационарах на лечении остаётся 355 пациентов, 55 из которых находятся в реанимации. В амбулаторном режиме на дому лечатся ещё 249 носителей.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 550 коек: занято — 335, свободно — 215 коек. Занятость коечного фонда составляет 60,9%», — отметили в штабе.